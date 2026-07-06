«Έλαμψε» μπροστά στο είδωλό της η Παολίνι!

Η Τζάσμιν Παολίνι έβαλε φρένο στα όνειρα της Αλεξάντρα Ιάλα και πέρασε στα προημιτελικά του Wimbledon για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Εξαιρετική η 30χρονη Ιταλίδα, Νο.17 στον κόσμο, λύγισε τη νεαρή Φιλιππινέζα με 6-4, 4-6, 6-3 σε 2 ώρες και 21 λεπτά, «σβήνοντας» στο Λονδίνο τη μέχρι τώρα μέτρια πορεία της στο tour.

Και τα κατάφερε μπροστά στο μεγάλο είδωλό της, τον Ρότζερ Φέντερερ, που παρακολούθησε τον αγώνα της από το Royal Box του Centre Court.

Ήταν δύσκολο, μάλιστα, να συγκεντρωθεί, όπως είπε η ίδια, γνωρίζοντας ότι ο θρυλικός Ελβετός είναι εκεί!

Η Τζάσμιν, φιναλίστ το 2024, θα συναντήσει τώρα τη φορμαρισμένη Μάρτα Κόστγιουκ, που άφησε εκτός με 6-4, 6-4 την Άσλιν Κρούγκερ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ιάλα, από την άλλη, αποχωρεί από το Λονδίνο με το κεφάλι ψηλά και έχοντας γράψει ιστορία για την πατρίδα της, αφού είναι η πρώτη Φιλιππινέζα που φτάνει τόσο μακριά σε ένα Grand Slam. Το μέλλον είναι μπροστά της!