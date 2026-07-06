Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου - Κανονικά διαθέσιμος ο Μπάλογκαν για τις ΗΠΑ

Οριστικά τέλος μπήκε στο ζήτημα της συμμετοχής του Φολαρίν Μπάλογκαν στο Μουντιάλ, αφού η FIFA απέρριψε την έφεση που κατέθεσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου.

Ο Αμερικανός θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για την αναμέτρηση με το Βέλγιο (07/07, 03:00), από την οποία θα προκύψει ένα από τα εισιτήρια για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η υπόθεση ήρθε μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο επιθετικός των Αμερικανών στο παιχνίδι με τη Βοσνία, τιμωρία που βάσει των κανονισμών συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό μίας αγωνιστικής.

Ωστόσο, μετά την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή, το Βέλγιο κινήθηκε νομικά, ζητώντας την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία απέρριψε την έφεση, υποστηρίζοντας ότι η βελγική ομοσπονδία δεν αποτελούσε διάδικο στην υπόθεση και, ως εκ τούτου, δεν είχε δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης. Με αυτό το σκεπτικό, η διαδικασία δεν προχώρησε στην ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης.

Το θέμα είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις μετά την παραδοχή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η αποβολή του Μπάλογκαν.