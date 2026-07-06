«Ο ΛεΝτέι αύξησε τις απαιτήσεις του μετά το ενδιαφέρον της Χάποελ»

Ο Ζακ ΛεΝτέι ζήτησε από την Παρτιζάν να αυξήσει την προσφορά της μετά το ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Η Παρτιζάν θέλει να έχει στο ρόστερ της τον Ζακ ΛεΝτέι τη νέα σεζόν και σύμφωνα με το «Basketball Sphere» του έκανε πρόταση για διετές συμβόλαιο έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, μετά το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Αμερικανό, ο 32χρονος αύξησε τις απαιτήσεις του από τον σερβικό σύλλογο. Πιο συγκεκριμένα, ζητάει 2,5 εκατομμύρια για την πρώτη του σεζόν και 2,7 εκ. για την δεύτερη, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ για δύο σεζόν.

Έτσι, μένει να φανεί αν η Παρτιζάν θα προχωρήσει σε νέα πρόταση - και αν το κάνει - αν θα απαντήσει η Χάποελ.