Αγκίρε και Γκόρντον στην πιο viral στιγμή του Μουντιάλ με ένα...«f*** you» (vid)

Μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές του Μουντιάλ έγινε στον αγώνα του Μεξικού με την Αγγλία, με πρωταγωνιστές τον Χαβιέρ Αγκίρε και τον Άντονι Γκόρντον.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μεξικού, βλέποντας τον Άγγλο εξτρέμ να κάνει εξαιρετική εμφάνιση και να κερδίζει το πέναλτι από το οποίο διαμορφώθηκε προσωρινά το 3-1, δεν έχασε την ευκαιρία να του κάνει ένα χιουμοριστικό... πείραγμα.

Όταν οι δυο τους βρέθηκαν κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ, ο Αγκίρε του φώναξε ένα αυθόρμητο «f*** you», με τον Γκόρντον να αντιδρά αμέσως με χαμόγελο. Η ατάκα και οι εκφράσεις των δύο ανδρών έδειξαν ότι όλα έγιναν σε απόλυτα φιλικό κλίμα, χαρίζοντας μία από τις πιο αστείες και viral στιγμές της διοργάνωσης.

Το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο έκανε αμέσως τον γύρο των social media, με χιλιάδες φιλάθλους να σχολιάζουν την αυθεντική αντίδραση του Μεξικανού προπονητή.

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