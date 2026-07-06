«Κάνουν waive τον ΝτεΡόζαν οι Κινγκς» (pic)

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν αναμένεται να κάνουν waive τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος γίνεται ένας από τα πιο… καυτά ονόματα της free agency.

Συνεχίζονται οι κινήσεις στο ΝΒΑ, με τους Σακραμέντο Κινγκς να αφήνουν ελεύθερο τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι «Βασιλιάδες» θα κάνουν waive τον 6 φορές All-Star, ο οποίος αναμένεται να γίνει από τα πιο… καυτά ονόματα της free agency. Σημειώνεται πως οι δύο πλευρές έψαξαν πρώτα για trade, αλλά αφού δεν βρέθηκε κάτι που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές, αποφάσισαν να «χωρίσουν» έτσι τους δρόμους τους.

Θυμίζουμε πως τόσο οι Μαϊάμι Χιτ όσο και οι Λος Άντζελες Κλίπερς έχουν συνδεθεί με την απόκτησή του.