Ράιλι για το trade του Αντετοκούνμπο: «Από τα σπουδαιότερα στην ιστορία των Χιτ»

Ο Πατ Ράιλι χαρακτήρισε το trade για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως ένα από τα σπουδαιότερα στην ιστορία του οργανισμού.

Οι Μαϊάμι Χιτ… έριξαν την βόμβα και ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Πατ Ράιλι, προχώρησε σε δηλώσεις και χαρακτήρισε αυτή την κίνηση ως μία από τις σπουδαιότερες της ομάδας, ενώ είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον «Greek Freak».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η ανακοίνωση για το σημερινό trade για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπις Πόρτις είναι από τα σπουδαιότερα trades στην ιστορία των Χιτ.

Κατά την γνώμη μου, ο Γιάννης είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους παίκτες στην λίγκα και ο Μπόμπι ένας από τους καλύτερους power forwards. Το δύσκολο κομμάτι είναι η παραχώρηση των Τάιλερ, Κασπάρας, Χάιμε και Κελ’ελ, οι οποίοι έχουν δώσει τόσα πολλά στον οργανισμό, τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Θέλω επίσης να ευχαριστώ την οικογένεια Άρισον για τη συνεχή προσπάθειά τους να κερδίσουν το πρωτάθλημα και νιώθουμε πως αυτό μας δίνει καλύτερη ευκαιρία στο μέλλον.

Θέλω να καλωσορίσω τον Γιάννη και τον Μπόμπι στην οικογένεια των Μαϊάμι Χιτ».