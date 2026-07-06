Σοκ στον ΠΑΟΚ: Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Σαρρή - Υπέστη ρήξη χιαστού!

Μεγάλος άτυχος της φετινής προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ο 19χρονος Γιάννης Σαρρής, που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού.

Αποστολή στην Ολλανδία

Ο 19χρονος διεθνής χαφ αποχώρησε υποβασταζόμενος μόλις στο 10ο λεπτό του δεύτερου φιλικού του ΠΑΟΚ κόντρα στη Βέστερλο (4-0), με τον Θυμιάνη να τον αντικαθιστά εσπευσμένα.

Σήμερα (6/7) υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού. Ως εκ τούτου, θα απουσιάσει από την ενεργό δράση τους επόμενους μήνες, περνώντας μάλιστα και την πόρτα του χειρουργείου, κάτι το οποίο θα προγραμματιστεί τις επόμενες μέρες.

Τα δυσάρεστα συνεχίζονται στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο, καθώς δεύτερος παίκτης θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας που βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς στην Ολλανδία. Υπενθυμίζεται, πως ο Φιόντορ Τσάλοβ βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο για να υποβληθεί στις τελευταίες εξετάσεις πριν τη χειρουργική επέμβαση.

