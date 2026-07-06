«Οριστική η απόφαση του Μπιμπέροβιτς, συμφώνησε με τους Μάβερικς και πάει ΝΒΑ»!

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ. Όπως αναφέρει το «Eurohoops», ο αστέρας της Φενερμπαχτσέ έχει συμφωνήσει με τους Ντάλας Μάβερικς πολυετές συμβόλαιο.
Οι «Μαβς» αναμένεται να πληρώσουν το buy-out στην τουρκική ομάδα και να κάνουν δικό τους τον 25χρονο.
Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπιμπέροβιτς αγωνίστηκε σε 41 ματς στην Euroleague και σε 24:20 στο παρκέ μέτρησε 11,3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 8,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
BREAKING! 🚨— Buğra Uzar (@bugrauzar24) July 6, 2026
According to @Eurohoopsnet sources, Fenerbahçe star Tarık Biberović has reached an agreement with the Dallas Mavericks on contract terms.
The sharpshooter is expected to sign a multi year deal and continue his career in the NBA. Fenerbahçe will receive a buyout fee… pic.twitter.com/SzPSc4GG4w