«Οριστική η απόφαση του Μπιμπέροβιτς, συμφώνησε με τους Μάβερικς και πάει ΝΒΑ»!

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς φέρεται να συμφώνησε με τους Ντάλας Μάβερικς και όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, σύμφωνα με το «Eurohoops».

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ. Όπως αναφέρει το «Eurohoops», ο αστέρας της Φενερμπαχτσέ έχει συμφωνήσει με τους Ντάλας Μάβερικς πολυετές συμβόλαιο.

Οι «Μαβς» αναμένεται να πληρώσουν το buy-out στην τουρκική ομάδα και να κάνουν δικό τους τον 25χρονο.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπιμπέροβιτς αγωνίστηκε σε 41 ματς στην Euroleague και σε 24:20 στο παρκέ μέτρησε 11,3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 0,4 κλεψίματα και 8,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.