Πρωτοβουλία Αλαφούζου: Φθηνά διαρκείας για όλους στο πέταλο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως - με πρωτοβουλία Αλαφούζου - βάζει τα διαρκείας στα 280€ στο πέταλο απέναντι από τους οργανωμένους, προκειμένου να μπορέσει η ασθενής οικονομικά τάξη να αποκτήσει πρόσβαση στο ΟΑΚΑ.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του μεγαλομετόχου, Γιάννη Αλαφούζου, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισε να εκδώσει εισιτήρια διαρκείας και στις θύρες 17Α και 17Β του ΟΑΚΑ, με τιμή στα 280 ευρώ. Η σειρά ένταξης θα καθοριστεί με χρονική προτεραιότητα, κάτι που σημαίνει ότι οι φίλοι του «Τριφυλλιού» θα πρέπει να βιαστούν από την ώρα που θα βγουν σε κυκλοφορία.

Οι συγκεκριμένες θύρες έχουν χωρητικότητα 2.500 φιλάθλων, κάτι που σημαίνει ότι όσοι εξασφαλίσουν διαρκείας θα έχουν και προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν του Βοτανικού, αφού αυτό θα ισχύσει για τους 9.000 πρώτους που θα αγοράσουν διαρκείας σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου από εδώ και στο εξής.

Μάλιστα, για λόγους ισονομίας, σε περίπτωση που κάποιος φίλαθλος που έχει ήδη αποκτήσει διαρκείας και θεωρεί ότι είναι άδικη η συγκεκριμένη απόφαση της ομάδας, θα έχει τη δυνατότητα να το ανταλλάξει με διαρκείας στις θύρες 17Α και 17Β και να του επιστραφεί η οικονομική διαφορά.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για όσους είναι άνω των 18 ετών, σύμφωνα με τους όρους που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ.