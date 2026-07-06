Κεφαλονιά: Στη φυλακή προπονητής στίβου για παρενόχληση ανήλικων αθλητριών

Νέα στοιχεία για το χρονικό της υπόθεσης του προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος έχει προφυλακιστεί αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών, δίνει στη δημοσιότητα «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Οργανισμός αποκαλύπτει ότι πολύ πριν η υπόθεση πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης είχε προηγηθεί ανώνυμη καταγγελία μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056.

Η ανώνυμη καταγγελία σε βάρος του προπονητή τον Δεκέμβριο του 2025 για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικες αθλήτριες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή SOS 1056 καταγγέλλοντας ότι ο προπονητής είχε προχωρήσει σε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση όχι μόνο της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών που προπονούνταν μαζί της.

Η κλήση αντιμετωπίστηκε άμεσα και, με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων στελεχών της Γραμμής, η γυναίκα ήρθε σε επικοινωνία με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου προχώρησε σε ανώνυμη καταγγελία, μεταφέροντας όλα όσα γνώριζε τόσο για το παιδί της όσο και για τις συναθλήτριές του.

Έτσι, την περασμένη Παρασκευή ο γνωστός στην Κεφαλονιά προπονητής στίβου συνελήφθη. Μετά την πολύωρη απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

Αναφορές για χρήση βίας στις προπονήσεις και προσβλητικά σχόλια

Η μαρτυρία της μητέρας στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ωστόσο, δεν περιοριζόταν στις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, η μητέρα περιέγραψε και περιστατικά σωματικής βίας κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, υποστηρίζοντας ότι ο προπονητής χαστούκιζε παιδιά όταν δεν εκτελούσαν σωστά τις ασκήσεις, ενώ παράλληλα τους απηύθυνε τακτικά υποτιμητικά και προσβλητικά σχόλια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον φόβου και ψυχολογικής πίεσης.

Η μητέρα είχε αρνηθεί να κάνει επώνυμη καταγγελία για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της κόρης της και των άλλων ανήλικων κοριτσιών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της γυναίκας ότι πριν απευθυνθεί στη Γραμμή SOS είχε ήδη αναζητήσει βοήθεια από την αρμόδια εισαγγελία.

Όπως, όμως, υποστήριξε, δεν προχώρησε τότε σε επίσημη καταγγελία επειδή της ζητήθηκε να καταθέσει επώνυμα, κάτι που δεν επιθυμούσε, καθώς προτεραιότητά της ήταν να προστατεύσει την ιδιωτικότητα της κόρης της αλλά και των υπόλοιπων ανήλικων κοριτσιών που, σύμφωνα με όσα γνώριζε, είχαν βιώσει ανάλογες συμπεριφορές.

Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Μήνες αργότερα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, στα γραφεία του «Χαμόγελου του Παιδιού» απευθύνθηκαν και οι γονείς ακόμη ενός παιδιού που φέρεται να συγκαταλέγεται στα θύματα της ίδιας υπόθεσης, αναζητώντας συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη για τη διαχείριση της δύσκολης κατάστασης.

Προσωρινά κρατούμενος ο προπονητής - Συγκεντρώνονται καταθέσεις

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις ήδη γνωστές εξελίξεις της δικαστικής έρευνας. Ο προπονητής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.

Η δικογραφία αφορά καταγγελίες για γενετήσιες πράξεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις καταγγέλλουσες.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν καταθέσεις και κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα περιστατικά ή επιπλέον ποινικές ευθύνες. Οι Αρχές ερευνούν και το κατά πόσο ο συγκεκριμένος προπονητής είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και άδειες επαγγέλματος για να ασκεί την προπονητική.

Με αφορμή την υπόθεση της Κεφαλονιάς, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 που αφορούν περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό απευθύνει έκκληση σε κάθε παιδί, γονέα, εκπαιδευτικό ή πολίτη που γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι ένα παιδί κινδυνεύει να μη διστάζει να ζητά βοήθεια ή να προχωρά σε καταγγελία.

Η Εθνική Γραμμή SOS 1056 και η ηλεκτρονική πλατφόρμα CyberTipline Hellas λειτουργούν δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης αναφοράς περιστατικών και καθοδήγησης σε όσους τη χρειάζονται.

Πηγή: iefimerida.gr