Σενάριο για ΑΕΚ και Σιμινιανί χωρίς βάση (pic)

Με ανάρτηση του στο Χ ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι συνδέει την ΑΕΚ με τον Γιανίς Σιμινιανί που αγωνίζεται στην Ελβετία με τη φανέλα της Λουγκάνο.

Στο ρεπορτάζ τονίζεται πως η Ένωση είναι μια από τις ομάδες - μαζί με Αμβούργο, ΚΠΡ και άλλους συλλόγους αγγλικής Championship - που παρακολουθούν την περίπτωση του και έχουν μπει στη μάχη για να τον αποκτήσουν. «Αρκετοί σύλλογοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν στενά τον Γάλλο μέσο. Η Σάλκε και το Αμβούργο είναι μεταξύ των γερμανικών συλλόγων που δείχνουν ενδιαφέρον, ενώ η Βενέτσια τον έχει προσθέσει στη λίστα της για τη Serie A. Η ΑΕΚ παρακολουθεί επίσης την κατάστασή του, και ομάδες από την Championship , συμπεριλαμβανομένης της ΚΠΡ, έχουν ήδη κάνει τις πρώτες επαφές», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γκαλέτι.

Πάντως το παραπάνω σενάριο για τον 24χρονο Γάλλο αριστερό χαφ δεν φαίνεται να έχει βάση καθώς δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάποιο ενδιαφέρον της ΑΕΚ.

Για την ιστορία ο Σιμινιανί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 38 συμμετοχές με 3 γκολ και μια ασίστ ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.