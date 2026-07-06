Σενάριο για ΑΕΚ και Σιμινιανί χωρίς βάση (pic)

Στο ρεπορτάζ τονίζεται πως η Ένωση είναι μια από τις ομάδες - μαζί με Αμβούργο, ΚΠΡ και άλλους συλλόγους αγγλικής Championship - που παρακολουθούν την περίπτωση του και έχουν μπει στη μάχη για να τον αποκτήσουν. «Αρκετοί σύλλογοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν στενά τον Γάλλο μέσο. Η Σάλκε και το Αμβούργο είναι μεταξύ των γερμανικών συλλόγων που δείχνουν ενδιαφέρον, ενώ η Βενέτσια τον έχει προσθέσει στη λίστα της για τη Serie A. Η ΑΕΚ παρακολουθεί επίσης την κατάστασή του, και ομάδες από την Championship , συμπεριλαμβανομένης της ΚΠΡ, έχουν ήδη κάνει τις πρώτες επαφές», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γκαλέτι.
Πάντως το παραπάνω σενάριο για τον 24χρονο Γάλλο αριστερό χαφ δεν φαίνεται να έχει βάση καθώς δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάποιο ενδιαφέρον της ΑΕΚ.
Για την ιστορία ο Σιμινιανί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 38 συμμετοχές με 3 γκολ και μια ασίστ ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.
🚨🔥 EXCL | Hamburg, AEK Athens, QPR & several Championship clubs have joined the race for Yanis Cimignani.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 6, 2026
Schalke 04 and Venezia remain in the mix for the FC Lugano player, but the competition for the Frenchman is growing rapidly.
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