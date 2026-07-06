Οι δύο πρώτοι του βασικού rotation, αναβαθμίζουν και εξελίσσουν το παιχνίδι της ΑΕΚ 

Με όπλο την μέθοδο Ριμπάλτα και προφανώς την οικονομική ισχύ Ηλιόπουλου η ΑΕΚ προχωρά στην υλοποίηση του μεταγραφικού της σχεδιασμού έχοντας κλείσει ήδη τις δύο από τις τρεις προσθήκες του βασικού rotation που αποτελούσαν και τις μεγάλες προτεραιότητες του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ήρθε για να καλύψει το κενό στην μεσοεπιθετική ζώνη ενώ ο Κάαν Καϊρίνεν... έρχεται για να αποτελέσει έναν τρίτο βασικό πόλο στον άξονα δίπλα σε Πινέδα και Μαρίν. Μιλάμε για δύο μεταγραφές, που κόστισαν περίπου 8 εκατ. ευρώ και έρχονται να αναβαθμίσουν και να εξελίξουν το παιχνίδι της ΑΕΚ.

Αρχικά να πούμε πως τόσο ο διεθνής Ουκρανός μεσοεπιθετικός όσο και ο διεθνής Φινλανδός χάφ, έρχονται στην πιο ώριμη ποδοσφαιρική ηλικία των 29 και 27 ετών αντίστοιχα. Έρχονται, από καταπληκτικές και γεμάτες σεζόν σε Τουρκία και Τσεχία (ο Ζούμπκοφ μέτρησε με την Τράμπζονσπορ 37 συμμ. 4 γκολ-12 ασίστ και ο Καϊρίνεν 44 συμμ. 2 γκολ-4 ασίστ με την Σπάρτα Πράγας) ενώ και οι δύο είναι γαλουχημένοι με τη νοοτροπία του πρωταθλητισμού και ψημένοι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επομένως η ΑΕΚ, βάζει στη μηχανή της - εκτός από δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές - και δυο παιδιά με ισχυρή προσωπικότητα που αντέχουν την πίεση.

Γι' αυτό τους επέλεξε ο Νίκολιτς, έτσι εξελίσσει το παιχνίδι της ΑΕΚ

Η λογική του Μάρκο Νίκολιτς από την day 1 στην ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη και απαράλλαχτη. Θέλει στο γήπεδο ποδοσφαιριστές που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια. Ιδίως στον άξονα και στην μεσοεπιθετική γραμμή, υπάρχει σαφής προτίμηση σε μονάδες δημιουργικές που έχουν καλά τεχνικά στοιχεία και βοηθούν το γκρουπ να κρατήσει με ασφάλεια την μπάλα. Τα παραδείγματα είναι παρά πολλά από την περσινή σεζόν. Οι επιλογές του τον δικαίωσαν πανηγυρικά. Πάνω σε αυτό που έχτισε πέρυσι λοιπόν έρχεται να κουμπώσει κάποια κομμάτια τα οποία εξελίσσουν την ΑΕΚ δημιουργικά.

Ο Ζούμπκοφ είναι ένας παίκτης που παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι και ξεχωρίζει για το δημιουργικό και συνδυαστικό του παιχνίδι έχοντας πέρυσι στην Τουρκία 80% ακρίβεια στις πάσες, 2,3 πάσες-κλειδιά ανά παιχνίδι (μια πάσα κλειδί είναι αυτή που οδηγεί σε σουτ συμπαίκτη), 6,85 αναμενόμενες ασίστ (xΑ) όταν οι ασίστ του ήταν 7 επομένως αυτό δείχνει ότι έφερνε με τέτοιον τρόπο την μπάλα σε συμπαίκτη που ήταν σε ιδανική θέση εκτέλεσης ενώ είχε και 57% επιτυχία στις ντρίπλες ανά παιχνίδι. Στοιχεία που φωτογραφίζουν την ποιότητα του με την μπάλα στα πόδια.

Ο Καϊρίνεν από την πλευρά του, παίζει στον άξονα και λειτουργεί συνήθως στις ομάδες του ως ένας deep-lying playmaker. Ενας οργανωτής, που φτιάχνει όλο το παιχνίδι από πίσω. Αλλωστε, το πιο δυνατό του χαρακτηριστικό, είναι η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Καταγράφοντας πέρυσι, ένα απίστευτο στατιστικό νούμερο στις επιτυχημένες πάσες στο πρωτάθλημα Τσεχίας.

Záložníci s nejvyšší přesností přihrávek v zápasech @chanceliga s 60 a více pasy:



1. Kairinen 100 % (vs. Hradec)

2. Kairinen 98 % (Hradec)

3. Kairinen 97 % (Zlín)

4. Kairinen 96 % (Liberec)

5. Kairinen 96 % (Jablonec)



6. Sedláček 95 % (Hradec) pic.twitter.com/naN7UulLhy — Jakub Dvořák (@jakubdvo) May 25, 2026

Ο διεθνής Φινλανδός μέσος, με τις επιδόσεις του απέναντι σε Λίμπερετς, Γιάμπλονετς, Ζλιν και Χράντετς όπου έβγαλε 96%, 97%, 98% και 100% αντίστοιχα ανά παιχνίδι, κατέκτησε τις πέντε (!) πρώτες θέσεις στην κατηγορία. Στη συγκεκριμένη κατηγορία «διαγωνίστηκαν» μόνο οι μέσοι που έχουν κάνει το λιγότερο 60 πάσες σε κάποιο παιχνίδι, με τον Καϊρίνεν να κυριαρχεί επιβεβαιώνοντας το προσωνύμιο… Φινλανδός Πίρλο που του έχουν κολλήσει. Συνολικά στο πρωτάθλημα Τσεχίας (σε 31 παιχνίδια) ο Καϊρίνεν κατέγραψε ποσοστό 92% στην ακρίβεια των μεταβιβάσεων στο 87% είναι οι πάσες του στην επίθεση που και αυτό έχει τη σημασία του γιατί ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Στο UEFA Conference League (σε 6 παιχνίδια) ο Φινλανδός ειχε 92% ακρίβεια στις πάσες και 90% στην επίθεση. Επίσης ειχε 1,7 πάσες-κλειδιά ανά παιχνίδι και 6,14 αναμενόμενες ασίστ (xΑ) όταν οι ασίστ του ήταν 4 αρα θα μπορούσε, αν υπάρχουν καλύτερες εκτελέσεις, να πιάσει (και) έναν καλύτερο αριθμό.

Γενικότερα τα στατιστικά του Καϊρίνεν είναι εντυπωσιακά όσον αφορά το παιχνίδι με την μπάλα καθώς διαθέτει και μια μεγάλη γκάμα όσον αφορά τις μεταβιβάσεις. Δεν περιορίζεται μόνο σε κοντινές πάσες αλλά βλέπει γήπεδο, έχει κάθετο παιχνίδι και μια διορατικότητα που τον βοηθά να βλέπει εκεί που... δεν μπορούν να δουν οι άλλοι. Είναι σαφές λοιπόν πως οι δύο πρώτοι του βασικού rotation, Ζούμπκοφ και Καϊρίνεν, αναβαθμίζουν και εξελίσσουν το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και κυρίως, το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια. Είναι ένας τομέας που ο Νίκολιτς, έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία μαζί του, δεδομένα θα δουλέψει στην Ολλανδία προκειμένου να προσθέσει κάποιους νέους αυτοματισμούς στη δημιουργία, στο passing game και στον τρόπο ανάπτυξης και να χτισει μια ομάδα ακόμα πιο απρόβλεπτη από πέρυσι που θα ειναι δύσκολο να τη διαβάσεις.