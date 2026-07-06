«Χιτ και Κλίπερς ενδιαφέρονται για τον ΝτεΡόζαν»

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ενδέχεται να μείνει ελεύθερος και οι Μαϊάμι Χιτ και Λος Άντζελες Κλίπερς ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Οι ομάδες στο ΝΒΑ συνεχίζουν να διαμορφώνουν τα ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν και ένα όνομα που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον είναι αυτό του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι Σακραμέντο Κινγκς αναμένεται να κάνουν waive-and-stretch το συμβόλαιό του. Σημειώνεται πως ο ΝτεΡόζαν έχει έναν χρόνο στο συμβόλαιό του έναντι 25,74 εκατομμυρίων δολαρίων, με μόνο τα 10 να είναι εγγυημένα και αν οι Κινγκς το κάνουν stretch στα επόμενα τρία χρόνια, τότε θα έχουν μεγαλύτερη άνεση να κινηθούν στην αγορά.

Ο 6 φορές All-Star φαίνεται πως δεν θα δυσκολευτεί να βρει την επόμενη ομάδα του, αν τελικά αποτελέσει παρελθόν από τους «Βασιλιάδες». Σύμφωνα με τον Ίρα Ουίντερμαν, οι Μαϊάμι Χιτ έχουν συνδεθεί με τον ΝτεΡόζαν και το «HoopsHype» αναφέρει πως και οι Λος Άντζελες Κλίπερς έχουν «κυκλώσει» το όνομά του.

Θυμίζουμε πως την περασμένη σεζόν ο 36χρονος σε 77 ματς και 31,2 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 18,4 πόντος, 2,9 ριμπάουντ, 4,1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 0,3 μπλοκ.