ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς προσπάθησε... μάταια να σταματήσει τον Κωνσταντέλια (vids)

Ασπρόμαυρο highlight από τον ασταμάτητο Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να προσπαθεί μάταια να τον σταματήσει.

Με πρωινή προπόνηση ξεκίνησε η δεύτερη εβδομάδα του βασικού σταδίου της ασπρόμαυρης προετοιμασίας, η οποία διεξάγεται στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ.

Στο κλασσικό οικογενειακό δίτερμα, με το οποίο ολοκληρώνονται οι περισσότερες προπονήσεις, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Γιάννης Κωνσταντέλιας έδωσαν το... highlight της μέρας.

Ο Έλληνας «μάγος» σε μία από τις αγαπημένες του κούρσες, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μαζί και τον Σέρβο, ο οποίος προσπάθησε, χωρίς αποτέλεσμα, να τον σταματήσει.

Οι δυο τους, μετά το τέλος της προπόνησης κατευθύνθηκαν παρέα στα αποδυτήρια, συζητώντας την εν λόγω φάση σε πολύ «χαλαρό» κλίμα.

Δείτε τα... best of της προπόνησης: