«Διαπραγματεύσεις Ολυμπιακού-Πάρμα για την πώληση του Στρεφέτσα» (pic)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την Πάρμα για την παραχώρηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Οι Πειραιώτες αναζητούν ομάδα για την πώληση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος δεν έπεισε με τις εμφανίσεις του την περσινή σεζόν και για τον λόγο αυτό δόθηκε δανεικός στην Πάρμα στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Στην ιταλική ομάδα είχε καλή παρουσία με δύο γκολ και δύο ασίστ σε 14 εμφανίσεις, βοηθώντας τα μέγιστα στην παραμονή της στην Serie A.

Ο Ιταλοβραζιλιάνος εξτρέμ δεν ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του δεν τον υπολογίζουν ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την Πάρμα για την πώληση του ποδοσφαιριστή και τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση αυτή.