Επίσημο: Ανανέωσε με την Χάποελ ο Oυέινραϊτ (pic)

Ο Ις Ουεϊνράιτ θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ μέχρι το 2028, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε πως ο Ις Ουεϊνράιτ ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028.

Ο Αμερικανός αποκτήθηκε το 2024 και ήταν μέρος της ομάδας που κατέκτησε το Eurocup αλλά φυσικά στην πρώτη συμμετοχή του συλλόγου στην Euroleague.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Euroleague σε 42 ματς και σε 23:02 στο παρκέ μέτρησε 4,2 πόντους, 2,6 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 4,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.