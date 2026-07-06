ΕΣΑΠ: Το καλεντάρι, η προκήρυξη της Novibet Volley League και το νέο φορμάτ του League Cup

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2026-27 βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΑΠ, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η συνεργασία με την ΕΡΤ για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της επόμενης Novibet Volley League, η πορεία των διαδικασιών εγγραφής του ΝΟΠΕ Ρεθύμνου και του Άρη στην ΕΣΑΠ, καθώς και θέματα που αφορούν τις προκηρύξεις των διοργανώσεων.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το αγωνιστικό σύστημα της Novibet Volley League 2026-27. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου θα αναμετρηθούν στα play off για την ανάδειξη του πρωταθλητή, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5-8 θα διεκδικήσουν την πέμπτη θέση, η οποία οδηγεί στα Κύπελλα Ευρώπης. Όσον αφορά τις θέσεις 9-12, οι ομάδες θα συμμετάσχουν σε μίνι πρωτάθλημα play out δύο γύρων, μεταφέροντας τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου. Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία στις θέσεις 11 και 12 θα υποβιβαστούν στην Pre League, ενώ η δέκατη της τελικής κατάταξης θα δώσει αγώνες μπαράζ με την τρίτη ομάδα της Pre League για την παραμονή.

Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης και το αγωνιστικό σύστημα του Novibet League Cup «Νίκος Σαμαράς» για τη νέα σεζόν. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της περσινής κατάταξης θα ξεκινήσουν από τη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, ενώ οι υπόλοιπες θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσα από νοκ άουτ αναμετρήσεις, έως την ανάδειξη των δύο φιναλίστ που θα αναμετρηθούν σε διπλούς τελικούς για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Ολοκληρώθηκε το ΔΣ της ΕΣΑΠ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επερχόμενη αγωνιστική χρονιά και το αγωνιστικό σύστημα.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΣΑΠ:

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την συνεργασία της ΕΣΑΠ με την ΕΡΤ ΑΕ. Έγινε ενημέρωση από τις ομάδες ΝΟΠΕ Ρεθύμνου κι ΑΣ Άρης σχετικά με την εξέλιξη των διαδικασιών τους για την έγγραφή τους στην ΕΣΑΠ. Συζητήθηκαν θέματα προκήρυξης Συζητήθηκε το καλεντάρι της αγωνιστικής σεζόν 2026-2027

Εγκρίθηκε το αγωνιστικό σύστημα της Novibet Volley League 2026-27, το οποίο είναι ως εξής:

Θέσεις 1-4

Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 εως 4 θα αγωνιστούν σε Play Off στην ημιτελική φάση (1-4 και 2-3), στις τρεις νίκες. Οι νικητές των ημιτελικών θα αγωνιστούν στις τρεις νίκες στους τελικούς του πρωταθλήματος για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Θέσεις 5-8

Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 εως 8 θα αγωνιστούν σε Play Off (5-8 και 6-7) στις δύο νίκες. Οι νικητές των αγώνων θα αγωνιστούν στις δύο νίκες για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης που οδηγεί στα Κύπελλα Ευρώπης.

Θέσεις 9-12

Μετά το πέρας της κανονικής περιόδου, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 εως 12, θα αγωνιστούν για τα Play Out σε μίνι πρωτάθλημα, δύο γύρων, μεταφέροντας τη βαθμολογία τους από την κανονική περίοδο.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 11 και 12 θα υποβιβαστούν στην Pre League, ενώ η ομάδα που θα καταλάβει τη δέκατη θέση θα αγωνιστεί σε αγώνες μπαράζ με την τρίτη ομάδα της Pre League.

6. Εγκρίθηκε το αγωνιστικό σύστημα του Novibet League Cup ‘Νίκος Σαμαράς’ 2026-27, το οποίο είναι ως εξής:

Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 4 στην τελική κατάταξη της Novibet Volley League 2025-26, προκρίνονται απευθείας στη β’ φάση της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5 εως 10 στην τελική κατάταξη της Novibet Volley League 2025-26, μαζί με τις δυο ομάδες που προβιβάστηκαν από την Pre League, θα κληρωθούν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες νοκ αουτ σε έδρες που θα προκύψουν από κλήρωση.

Οι τέσσερεις ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της Α’ Φάσης, μαζί με τις ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στη β’ φάση, θα κληρωθούν μεταξύ τους σε μονούς αγώνες νοκ άουτ σε έδρες που θα προκύψουν από κλήρωση.

Οι νικήτριες ομάδες των ζευγαριών θα αγωνιστούν σε μονούς τελικούς σε έδρες που θα προκύψουν από κλήρωση.

Οι νικήτριες ομάδες των τελικών θα αγωνιστούν σε διπλούς τελικούς, σε σειρά που θα προκύψει από κλήρωση».