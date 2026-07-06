Μπακς σε Γιάννη: «Ήρθες ως ένα παιδί από τα Σεπόλια και έγινες από τους σπουδαιότερους που γνώρισε το άθλημα» (pic)

Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μαϊάμι Χιτ, οι Μιλγουόκι Μπακς ευχαρίστησαν τον «Greek Freak» για όσα προσέφερε στον οργανισμό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ θα φορέσει άλλη φανέλα από αυτή των Μιλγουόκι Μπακς! Μετά από 13 χρόνια, ο Έλληνας αστέρας αποτελεί παρελθόν από τα «Ελάφια» και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση, οι Μπακς με μία ανάρτησή τους ευχαρίστησαν τον Giannis για τα όσα προσέφερε στον οργανισμό, τονίζοντας πως για πάντα θα αποτελεί κομμάτι της πόλης και του οργανισμού.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ήρθες στο Μιλγουόκι πριν από 13 χρόνια ως ένα παιδί από τα Σεπόλια, με ένα όνειρο που έμοιαζε αδύνατο. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα, στον κορυφαίο Μπακ όλων των εποχών και στην κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή των Μπακς που θα μείνει αξέχαστη για πάντα.

Από την πρώτη στιγμή που πάτησες το πόδι σου εδώ, αγκάλιασες το Μιλγουόκι σαν να ήταν το σπίτι σου. Αγάπησες την ομάδα, την κοινότητα και όλους όσοι πίστεψαν σε σένα. Ο δεσμός σου με τους φιλάθλους των Μπακς ξεπέρασε τα όρια του μπάσκετ. Δεν έπαιξες απλώς μπάσκετ στο Μιλγουόκι· έγινες η καρδιά και η ψυχή αυτής της πόλης. Άγγιξες τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων στην κοινότητά μας και ενέπνευσες ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Πίστεψες σε αυτή την πόλη και στους φιλάθλους της, όταν ο υπόλοιπος κόσμος αμφέβαλλε.

Ύστερα από 50 χρόνια, χάρισες στο Μιλγουόκι ένα πρωτάθλημα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για γενιές φιλάθλων των Μπακς, οι οποίοι δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν. Έδωσες ελπίδα στο Μιλγουόκι. Μας δίδαξες ότι η αφοσίωση εξακολουθεί να έχει αξία. Ότι η σκληρή δουλειά μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αδύνατες πιθανότητες και ότι μια μικρή αγορά μπορούσε να φτάσει στην κορυφή, επειδή εσύ δεν σταμάτησες ποτέ να πιστεύεις. Για ένα βράδυ, το Μιλγουόκι δεν παρακολουθούσε απλώς την ιστορία· τη ζούσαμε όλοι μαζί.

Η κληρονομιά σου στο Μιλγουόκι είναι πλέον αιώνια και θα παραμείνει ζωντανή για πάντα. Στη φανέλα που θα κρέμεται στην οροφή του γηπέδου, στην κοινότητα, στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσες και στον τρόπο με τον οποίο έκανες μια ολόκληρη πόλη να πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά.

Σε ευχαριστούμε που πίστεψες στο Μιλγουόκι και που έδωσες τα πάντα για αυτή την πόλη, κάθε μέρα, χωρίς ποτέ να κρατήσεις τίποτα για τον εαυτό σου. Μεταμόρφωσες τους Μπακς σε κάθε επίπεδο και άφησες το αποτύπωμά σου σε αυτόν τον οργανισμό για τις επόμενες γενιές. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας. Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι. Για πάντα κομμάτι αυτής της πόλης. Για πάντα ένας Μπακ.

Σε ευχαριστούμε για όλα, Γιάννη.».