Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός μετανάστης σε επιχείρηση διάσωσης

Ένας μετανάστης με καταγωγή από το Σουδάν έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου, με τη σορό του να εντοπίζεται κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπισμού και διάσωσης από τις λιμενικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιμενικού Σώματος, ο πρόσφυγας θεωρούνταν αγνοούμενος από τη στιγμή που εντοπίστηκε η λέμβος στην οποία επέβαινε μαζί με άλλα άτομα.

Η σορός του βρέθηκε τελικά το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) από έναν δύτη, ο οποίος βοήθησε στις έρευνες εντοπισμού του μετανάστη στο βόρειο τμήμα του όρμου Ισιδώρου.

Η επιχείρηση ήταν επιτυχής για τους υπόλοιπους 35 ανθρώπους που επέβαιναν στη λέμβο. Όλοι τους περισυλλέχθηκαν σώοι και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του λιμανιού στο Καρλόβασι, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.

Πηγή: ethnos.gr