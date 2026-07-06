Το συγκινητικό «αντίο» του Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Για πάντα στην καρδιά μου» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media, λέγοντας έτσι το δικό του «αντίο» στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από 13 σεζόν στους Μιλγουόκι Μπακς θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε στα social media ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τα «Ελάφια».

Πλέον, το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από τους Χιτ για να ολοκληρωθεί το trade-βόμβα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Η πόλη του Μιλγουόκι και η πολιτεία του Oυισκόνσιν, θέλω να θυμούνται αυτό από εμένα. Μην ανησυχείτε για το μπάσκετ, τις νίκες, τα πρωταθλήματα ή τις ήττες. Προσπάθησα να είμαι όπως εκείνοι.

Πιστεύω πως το Μιλγουόκι είναι μια πόλη εργατών. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα, που δίνουν τη καρδιά τους και τα χρήματά τους για να έρθουν και να δούνε τους Μιλγουόκι Μπακς. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι. Να είναι κομμάτι μας. Ελπίζω πως τους εκπροσώπησα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα.

Και ήμουν σαν εκείνους. Εμφανιζόμουν έτοιμος για δουλειά και τα έδινα όλα, όπως εκείνοι. Ελπίζω πως το τρόπαιο που φέραμε στην πόλη σήμαινε κάτι για εκείνους, γιατί σήμαινε τόσα πολλά για εμένα.

Θέλω να ακούσετε από εμένα πως το Μιλγουόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου. Είναι το μέρος που απέκτησα τα παιδιά μου. Η μητέρα μου είναι εδώ, ο πατέρας μου είναι εδώ, τα αδέλφια μου έπαιξαν εδώ. Με έκανε τον άντρα που είμαι σήμερα και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπου και να είμαι, το Μιλγουόκι πάντα θα είναι η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου».