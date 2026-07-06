Μαυροβούνιο: Συγκίνηση στην τιμητική βραδιά για τον Βούτσεβιτς (pic)

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς τιμήθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/7) από την ομοσπονδία του Μαυροβουνίου πριν από τον αγώνα με τη Ρουμανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε μια βραδιά συγκίνησης η ομοσπονδία του Μαυροβουνίου τίμησε και αποθέωσε τον Νίκολα Βούτσεβιτς, τον σπουδαιότερο παίκτη που έβγαλε η χώρα.

Συγκινημένος ο Βούτσεβιτς, ευχαρίστησε συμπαίκτες, προπονητές και την οικογένειά του. Ο 35χρονος σέντερ που επέστρεψε πριν από λίγες μέρες στους Oρλάντο Μάτζικ, έπαιξε με το Μαυροβούνιο σε δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα και σε τέσσερα ευρωμπάσκετ.

«Αποτελούσε πάντα τιμή και προνόμιο για μένα να αγωνίζομαι στην εθνική ομάδα και να εκπροσωπώ τη χώρα μου. Προσπάθησα να το κάνω δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό» είπε στην ομιλία του στο κλειστό γήπεδο "Τοπόλιτσα" του Μπαρ.

«Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους ομοσπονδιακούς προπονητές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου με τα οποία συνεργάστηκα.

Οφείλω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες μου, με τους οποίους πέρασα αμέτρητες ώρες στο γήπεδο και σε τόσα ταξίδια. Αυτό είναι που θα μείνει για πάντα. Θα ήθελα να χαιρετίσω όλα τα παιδιά που αφιέρωσαν χρόνο για να παίξουν στην εθνική ομάδα και να τη βοηθήσουν να προκριθεί στα Παγκόσμια.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου – τον ​​πατέρα, τη μητέρα, την αδελφή και τη σύζυγό μου, τη Νικολέτα, η οποία υπέφερε περισσότερο από τις απουσίες μου και επωμίστηκε το μεγαλύτερο βάρος, καθώς έπρεπε να φροντίζει τους τρεις γιους μας, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρό μου στη ζωή.

Σας ευχαριστώ όλους, αυτή η βραδιά θα μείνει αξέχαστη. Ας στηρίξουμε τα παιδιά για να νικήσουν» κατέληξε ο Βούτσεβιτς.