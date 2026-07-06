Μπέλιγχαμ: Κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο μετά το show στο Αζτέκα (vid)

Σκηνές απόλυτης εξάντλησης στο φινάλε του Μεξικό - Αγγλία, με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να καταρρέει στο χορτάρι μετά από μια εμφάνιση που τον έφερε στα όριά του στο «Αζτέκα».

Ο Άγγλος μέσος έκανε ίσως την πιο εντυπωσιακή ατομική παράσταση του φετινού Μουντιάλ, οδηγώντας την Αγγλία σε μια τεράστια πρόκριση με δύο γκολ μέσα σε περίπου 90 δευτερόλεπτα και συνεχή κυριαρχία στον άξονα.

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ο Μπέλιγχαμ έτρεχε ασταμάτητα, κάλυπτε κάθε σπιθαμή του γηπέδου και έδινε ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, σε ένα ματς υψηλής έντασης και με το υψόμετρο να κάνει ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθεια.

Όσο περνούσε η ώρα, το σώμα του άρχισε να «φωνάζει», όμως ο ίδιος δεν έριξε ούτε στο ελάχιστο τον ρυθμό του. Συνέχισε να πιέζει, να δημιουργεί και να οδηγεί τους συμπαίκτες του σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να μην έχει τέλος.

Και όταν ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη, ήρθε η στιγμή της απόλυτης κατάρρευσης. Ο Μπέλιγχαμ σωριάστηκε στο χορτάρι, εμφανώς εξαντλημένος, με την εικόνα του να γίνεται αμέσως το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο του αγώνα.

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