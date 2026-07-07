Μυθικό τρολάρισμά σε Τραμπ-FIFA: Έκαναν... Αμερικανό τον Κβαρατσχέλια! (pic)

Οι αντιδράσεις και τα ειρωνικά σχόλια για την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπάλογκαν , μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ!

Η σελίδα «TransferNewsLive», μάλιστα έκανε μυθικό τρολάρισμα στον Ντόναλντ Τραμπ και την FIFA, κάνοντας τον Χβίτσα Κβαρατσχέλια... Αμερικανό υπήκοο!

«Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια θα ξεκινήσει για τις ΗΠΑ εναντίον του Βελγίου απόψε. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στην FIFA ότι «η Γεωργία είναι πολιτεία στην Αμερική», οπότε θα έπρεπε να του επιτραπεί να παίξει και αναμενόμενα, το αίτημα εγκρίθηκε από την FIFA», ανέφερε χαρακτηριστικά η χιουμοριστική ανάρτηση.

🚨 𝗡𝗢𝗧 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Khvicha Kvaratskhelia will START for the USA against Belgium tonight. 🇺🇸🇧🇪



Donald Trump told FIFA that "Georgia is a state in America," so he should be allowed to play and unsurprisingly, the request was APPROVED by FIFA. 🤯



More to follow. https://t.co/5WqRPlFpsj pic.twitter.com/usv6AXmVJ1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 6, 2026

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