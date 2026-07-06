Μπαπέ σε σχόλια Παραγουανής γερουσιαστή: «Είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα»

Θέση με αιχμηρό τρόπο πήρε ο Κιλιάν Μπαπέ απέναντι σε ρατσιστικά και προσβλητικά γερουσιαστή της Παραγουάης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, η τοποθέτηση της Παραγουανής πολιτικού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω του ιδιαίτερα προσβλητικού και ρατσιστικού της περιεχομένου, με αναφορές που στρέφονταν τόσο κατά του Γάλλου επιθετικού όσο και της εθνικότητάς του.

Η αντίδραση του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας ήταν άμεση, με τον ίδιο να απαντά δημόσια μέσω social media, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα.

«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης που κατέχετε. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που αγωνίστηκε με πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την ανευθυνότητά σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος ξέχασε την πορεία και την ιστορική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της Παραγουάης στο Μουντιάλ, για να ασχοληθεί με μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσάς να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό σε ολόκληρο τον κόσμο».