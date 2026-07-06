Αταμάν: «Οι Σέρβοι θεωρούν πως είναι στην κορυφή του μπάσκετ, αλλά εμείς είμαστε»

Ο Εργκίν Αταμάν… ξέσπασε κατά της Σερβίας, τονίζοντας πως η Τουρκία είναι καλύτερη και βρίσκεται στην κορυφή του μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Όπως γνωρίζετε, οι παίκτες μας που αγωνίζονται στο NBA δεν μπορούσαν να παίξουν στους αγώνες του χειμερινού παραθύρου. Οι δύο ψηλοί μας, ο Όμερ και ο Σερτάτς, έκαναν εξαιρετική δουλειά σε αυτά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα στη νίκη απέναντι στη Σερβία.

Η νίκη επί της Σερβίας είναι πολύ σημαντική. Θέλω να πω ότι σήμερα οι Σέρβοι θεωρούν τους εαυτούς τους στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, αλλά όχι, δεν είναι.

Νικήσαμε την ομάδα του Γιόκιτς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και αποκλείσαμε το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης. Νικήσαμε τη Σερβία δύο φορές στη φάση των ομίλων και, με έξι νίκες, τερματίσαμε πάνω από τη Σερβία στον όμιλο.

Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία για το τουρκικό μπάσκετ. Ας συνεχίσουν να πιστεύουν ότι είναι στην κορυφή· εμείς είμαστε αυτοί που βρισκόμαστε στην κορυφή».