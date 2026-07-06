Σοκ στο Μιλάνο: Νεαρός από τη Γκαμπόν μαχαίρωσε στα καλά καθούμενα έναν 55χρονο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε έξω από μπαρ στο Μιλάνο, με θύμα έναν 55χρονο άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά αλλά βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, ένας 22χρονος από τη Γκαμπόν συνελήφθη και κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον άνδρα με μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών, καταφέροντάς του πολλαπλά χτυπήματα.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και το σχετικό βίντεο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο.

Ο 22χρονος, Λαμίν Σαϊντιλί, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο και κρατείται στη φυλακή Σαν Βιτόρε, ενώ αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές κάνουν λόγο για προμελετημένη επίθεση χωρίς εμφανές κίνητρο.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ο κατηγορούμενος έφτασε στο σημείο φορώντας μαύρη κουκούλα τύπου μπαλακλάβα, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Κρατούσε μαχαίρι συνολικού μήκους 21 εκατοστών και, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε λεκτική ή άλλη αντιπαράθεση, πλησίασε το θύμα από πίσω.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι επιτέθηκε στον 55χρονο καταφέροντάς του περίπου 20 μαχαιριές σε κεφάλι, λαιμό, θώρακα και κοιλιακή χώρα, πριν ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Η κατάσταση του τραυματία

Θύμα της επίθεσης είναι ο 55χρονος Τζεράρντο Π., ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μπαρ μαζί με τον πατέρα του, όπου είχαν μεταβεί για πρωινό.

Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου και υποβλήθηκε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Παρότι τα τραύματα που έφερε στο στήθος και την κοιλιακή χώρα ήταν σοβαρά, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν είχαν μεγάλο βάθος.

Ο 55χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα μετεγχειρητικής εντατικής φροντίδας, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει συνεχή βελτίωση και χωρίς να εκτιμώνται μόνιμες επιπλοκές.

Η έρευνα των Αρχών

Ο εισαγγελέας του Μιλάνου, Έλιο Ραμοντίνι, ζήτησε την επικύρωση της σύλληψης του 22χρονου, επισημαίνοντας ότι υπάρχει τόσο κίνδυνος διαφυγής όσο και σοβαρό ενδεχόμενο επανάληψης παρόμοιας εγκληματικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο νεαρός είχε βγει στον δρόμο με πρόθεση να επιτεθεί στον πρώτο άνθρωπο που θα θεωρούσε εύκολο στόχο. Ως στοιχεία που ενισχύουν αυτή την εκτίμηση αναφέρονται το γεγονός ότι είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και ότι έφερε μαζί του μαχαίρι με δίκοπη λεπίδα.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο κατηγορούμενος μετά τη σύλληψή του στους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, φέρεται να είπε: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».

Οι συγκεκριμένες φερόμενες δηλώσεις αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Πολιτικές αντιδράσεις

Η υπόθεση προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, σχολίασε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις φερόμενες δηλώσεις του κατηγορουμένου, αναφέροντας ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν, «δεν θα πρέπει να βγει ποτέ από τη φυλακή».

Οι έρευνες των ιταλικών Αρχών συνεχίζονται, ενώ η Δικαιοσύνη αναμένεται να εξετάσει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης κατά την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας.

Πηγή: newsit.gr