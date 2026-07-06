Η Σερβία νίκησε εύκολα τη Βοσνία (94-81) με τους Νίκολα Γιόκιτς (triple double) και Νίκολα Γιόβιτς (32 πόντοι) να κάνουν... θραύση.

Οι NBAers των «πλάβι» βγήκαν μπροστά και η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της ενόψει της Β' Φάσης των «παραθύρων», πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η Σερβία ανέβηκε στο 4-2 και νιώθει άνετα ενόψει Κατάρ, με τους Βόσνιους να υποχωρούν στο 2-4 και να ψάχνουν υπερβάσεις.

Για να έρθει η νίκη στο φινάλε της Α' Φάσης, οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν τα... βαριά χαρτιά τους.

Ο Γιόκιτς αγωνίστηκε σχεδόν 32' και έκανε triple double με μια «οργιαστική» εμφάνιση (20 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ), ενώ ο Γιόβιτς σκόραρε... όπως ήθελε (32 πόντοι με 7/9 τρίποντα). Επιπλέον, ο Νίκολα Ντζούριστις συμπλήρωσε 16 πόντοι, για να έρθει η επιβλητική νίκη των Σέρβων.