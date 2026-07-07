Το Last Dance του Κριστιάνο μετά από έξι Mundial!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έριξε τίτλους τέλους στην παρουσία του σε Mundial, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να δίνει το τελευταίο του ματς κόντρα στην Ισπανία.

Ο CR7 μαζί με τον Λιονέλ Μέσι είναι οι μόνοι ποδοσφαιριστές με παρουσία σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, με τον 41χρονο επιθετικό να σταματάει στις 28 συμμετοχές, τα 11 γκολ και τις δύο ασίστ.

Η πορεία του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Mundial ξεκίνησε στην διοργάνωση του 2006 όπου κατέγραψε έξι συμμετοχές με ένα γκολ, καταλαμβάνοντας με την Πορτογαλία την τέταρτη θέση.

Ακολούθησε το Mundial του 2010, όπου μέτρησε τέσσερις συμμετοχές, ένα γκολ και μια ασίστ, το 2014 στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας είχε τρεις συμμετοχές με ένα γκολ και μια ασίστ.

Στο Mundial της Ρωσίας το 2018, ο CR7 είχε τέσσερις συμμετοχές και τέσσερα γκολ, στην διοργάνωση του Κατάρ το 2022, μέτρησε πέντε εμφανίσεις με ένα γκολ.

Το τελευταίο Mundial του Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν το φετινό σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με τον 41χρονο να καταγράφει πέντε συμμετοχές με τρία γκολ.