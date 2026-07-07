«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας

Η Αίτνα παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο.

Η Αίτνα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, παρουσιάζει αυξημένη δραστηριότητα από το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας, νέφος τέφρας υψωνόταν σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από την κορυφή του ηφαιστείου.

Προβλήματα στις πτήσεις

Λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα, ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνια, στη Σικελία, .

Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα, δηλαδή στις 11:00 ώρα Ελλάδας. Τότε αναμένεται νέα ενημέρωση, αφού προηγηθεί επαναξιολόγηση της κατάστασης.

Οι αρχές καλούν όσους έχουν προγραμματισμένο ταξίδι να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, ώστε να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους.

Πηγή: newsbomb.gr