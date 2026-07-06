Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο, στο Αίγιο, για την οποία κατηγορείται και έχει κριθεί προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.

Από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός επιμένει ότι είναι αθώος και ότι δεν έχει εμπλακεί στην υπόθεση του φονικού. Ωστόσο, 27 μέρες τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, οι αστυνομικοί περιμένουν την ταυτοποίηση του DNA για τις κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία του σπιτιού.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που έφερε στο φως η εκπομπή Live News, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο χολ, έξω από αυτό το αιματοβαμμένο δωμάτιο και στην κρεβατοκάμαρα που συνήθιζαν να κοιμούνται η 54χρονη και ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος.

Το 1ο δείγμα αναφέρεται ως κηλίδα καστανέρυθρης απόχρωσης που βρέθηκε στην εξωτερική επιφάνεια ντουλαπιού στο δεύτερο δωμάτιο, στην κρεβατοκάμαρα δηλαδή του Ιταλού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, αυτό το αίμα ανήκει στην 54χρονη.

Το 2ο δείγμα εντοπίστηκε στην επιφάνεια δαπέδου του χολ έξω από την πόρτα του μπάνιου και εξωτερικά – μπροστά από την πόρτα του υπνοδωματίου όπου βρέθηκαν νεκροί η Μαρία και ο γιος της, Ολύμπιος.

Υπνωτικά και κάνναβη βρέθηκαν στο αίμα του Ιταλού

Για τη νύχτα του διπλού φονικού, ο Ιταλός κατηγορούμενος ανέφερε πως ξάπλωσε αρχικά στο υπνοδωμάτιο με τη σύντροφό του, αλλά στη συνέχεια σηκώθηκε επειδή εκείνη ροχάλιζε και δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Το επόμενο πρωί, σηκώθηκε όπως είπε στις 11.00, ενώ έχει υποστηρίξει ότι δεν άκουσε τίποτα από τη στιγμή του στυγερού φονικού.

Ο εντοπισμός κατασταλτικής ουσίας και κάνναβης στον οργανισμό του 65χρονου, ήταν σύμφωνα με τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τον 65χρονο, ένα καθοριστικό στοιχείο που περίμεναν για να στοιχειοθετήσουν τον ισχυρισμό πως ο πελάτης τους βρισκόταν σε λήθαργο και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, τη νύχτα του διπλού εγκλήματος.

«Από όσα γνωρίζω δεν είχε νοσηλευτεί κανένας από τους δύο ούτε λάμβανε ψυχοφάρμακα. Η αδερφή μου ήταν λίγο πιο ευαίσθητη και ζορισμένη γιατί είχε χάσει τον άντρα της και τον αδερφό μας», είπε από την πλευρά της, η αδελφή της 54χρονης.

Η εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης

Στα λόγια στενών συγγενών και φίλων των δύο θυμάτων, ξεχωρίζουν οι αναφορές στην εύθραυστη ψυχολογική κατάσταση της 54χρονης Μαρίας και τις προσπάθειες που έκαναν τόσο ο 26χρονος γιος όσο και ο 65χρονος κατηγορούμενος πλέον σύντροφός της, να σταθούν στο πλευρό της.

Οι αστυνομικοί περιμένουν τις επόμενες μέρες τα αποτελέσματα από την ανάλυση πειστηρίων που συνέλεξαν, ανάμεσα στα οποία και η σκούπα ρομπότ που υπήρχε στο σπίτι.

Όλα αυτά την ώρα που ο Ιταλός κατηγορούμενος παραμένει για τις Αρχές ο βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα. Τις επόμενες μέρες πάντως είτε θα επιβεβαιωθούν οι αρχικές υποψίες είτε η υπόθεση που μετατράπηκε σε θρίλερ, θα οδηγηθεί σε πλήρη ανατροπή.

Πηγή: newsit.gr