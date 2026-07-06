Λάσο για Λάρκιν: «Ήταν το πρόσωπο της Εφές για χρόνια, έχω εξαιρετική σχέση μαζί του»

Ο προπονητής της Αναντολού Εφές, Πάμπλο Λάσο, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Meridian Sport στάθηκε στην αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν, σημειώνοντας πως ήταν το πρόσωπο της ομάδας για χρόνια.

Ο Σέιν Λάρκιν αποχώρησε μετά από οκτώ χρόνια θητεία στην Αναντόλου Εφές και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από την Φενέρ. Ο προπονητής της Εφές, Πάμπλο Λάσο παραχώρησε δηλώσεις στο Meridian Sport, στο πλαίσιο του EuroLeague Head Coaches Board Congress, και αναφέρθηκε στην αποχώρηση του 33χρονου γκαρντ, δηλώνοντας πως άφησε το στίγμα του στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, 58χρονος τεχνικός τόνισε πως η Εφές πρέπει να κοιτάξει μπροστά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε έναν παίκτη.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε

«Ο Σέιν είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Ήταν το πρόσωπο της Εφές για χρόνια και μας πρόσφερε πολλά. Προσωπικά, έχω εξαιρετική σχέση μαζί του και εκτιμώ πάρα πολύ όλα όσα έχει κάνει για τον σύλλογο. Δεν μπορούμε να είμαστε μια ομάδα που εξαρτάται από έναν μόνο παίκτη. Πρέπει να προχωρήσουμε και μετά τον Σέιν»