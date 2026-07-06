Η Καρυστιανού ζητά εξηγήσεις από τον Μητσοτάκη για την υπόθεση Ντόκου: «Να δοθεί στη δημοσιότητα η συνομιλία»

Η Μαρία Καρυστιανού ζητά ευθέως εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση του Θάνου Ντόκου και της συνομιλίας του με τους Ρώσους φαρσέρ Vovan και Lexus.

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία κάνει λόγο για περιστατικό «τραγικό και επικίνδυνο» για την ασφάλεια της χώρας και ζητά να δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο της συνομιλίας.

Για τη Μαρία Καρυστιανού και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η υπόθεση του Θάνου Ντόκου με τους Ρώσους φαρσέρ δεν εξαντλείται σε ένα ακόμη κυβερνητικό ατύχημα. Αντιθέτως, όπως υποστηρίζει, ανοίγει ζήτημα σοβαρών κενών στα πρωτόκολλα ασφαλείας του επιτελικού κράτους, με την κυβέρνηση να καλείται πλέον να απαντήσει δημόσια και όχι μέσω διαρροών.

«Πλήρης εξευτελισμός της χώρας»

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία κάνει λόγο για «βαριά αμέλεια» του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον αξιωματούχο που, σε ένα υπεύθυνο κράτος, θα έπρεπε να είναι σε θέση «να σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα».

Κατά την ίδια, το περιστατικό δεν συνιστά απλώς διασυρμό της κυβέρνησης, αλλά «πλήρη εξευτελισμό της χώρας». Μάλιστα, αντιπαραβάλλει την υπόθεση με τις πρόσφατες κυβερνητικές αναφορές περί θωράκισης της χώρας απέναντι στις κυβερνοαπειλές, σχολιάζοντας αιχμηρά ότι η «κορυφή της εθνικής ασφάλειας» φέρεται να εξαπατήθηκε από έναν απλό λογαριασμό Gmail.

Τα ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ζητά να απαντηθεί εάν ο κ. Ντόκος έκλεισε πράγματι τηλεδιάσκεψη απαντώντας σε μήνυμα από Gmail και, αν όχι, να δοθούν στη δημοσιότητα τα σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί εάν η συνομιλία έγινε με άνθρωπο που είχε απλώς μεταμφιεστεί, όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι φαρσέρ, ή με εικόνα τεχνητής νοημοσύνης deepfake, όπως φέρεται να υποστηρίζει ο κ. Ντόκος. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά τη δημοσιοποίηση της βιντεοσκόπησης, λέγοντας ότι αποτελεί «υποχρέωση προς την κοινωνία».

Αιχμές για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Η Μαρία Καρυστιανού θέτει επίσης θέμα πρωτοκόλλων ασφαλείας, διερωτώμενη ποια «εκσυγχρονισμένα» συστήματα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, εφόσον –όπως λέει– δεν κατάφεραν να εντοπίσουν μια διαδεδομένη μέθοδο εξαπάτησης.

Ρωτά ακόμη εάν υπήρξε εμπλοκή ή ενημέρωση της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο, εάν ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας χρησιμοποιεί συστήματα κρυπτασφάλισης και εάν προβλέπεται η συνδρομή της ΕΥΠ στις επικοινωνίες του.

«Δεν ήταν ευαίσθητη πληροφορία;»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην αναφορά ότι ο Θάνος Ντόκος φέρεται να αποκάλυψε στους συνομιλητές του πως ο διοικητής της ΕΥΠ βρισκόταν στο Κίεβο. Η Μαρία Καρυστιανού διερωτάται εάν μια τέτοια γνωστοποίηση δεν αποτελεί ευαίσθητη πληροφορία, αφήνοντας αιχμές για τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν διέρρευσαν κρίσιμα δεδομένα.

Στο ίδιο πνεύμα, ζητά να απαντηθεί ποιες άλλες πληροφορίες ειπώθηκαν στα σημεία της συνομιλίας που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, υποστηρίζοντας ότι η μη δημοσιοποίηση ολόκληρου του υλικού ενισχύει την υποψία πως υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να εκθέτουν ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση.

Ζητά αποπομπή Ντόκου

Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταλήγει ζητώντας άμεσες και πλήρεις δημόσιες απαντήσεις, αλλά και την καθαίρεση του κ. Ντόκου και όλων όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση.

Κατά την ίδια, η παραμονή του στη θέση του εκθέτει όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και προσωπικά τον πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγορεί ότι καλύπτει ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, αγγίζει τον σκληρό πυρήνα της εθνικής ασφάλειας.

Πηγή: newsit.gr