Ο Τραμπ παραδέχτηκε εμπλοκή στην υπόθεση Μπάλογκαν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχτηκε ότι επικοινώνησε προσωπικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας επανεξέταση της απόφασης για την αποβολή του Φολαράν Μπάλογκαν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, η παρέμβασή του έγινε επειδή δεν θεωρούσε ότι η φάση στην οποία αποβλήθηκε ο Αμερικανός επιθετικός συνιστούσε παράβαση.

«Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι «δεν ήταν καν παράβαση» και αφήνοντας αιχμές για τη διαιτητική απόφαση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης «είναι λίγο ύποπτος», αναφερόμενος στο παρελθόν του, ενώ τόνισε πως η αποβολή του Μπάλογκαν ήταν άδικη, καθώς πρόκειται για «έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας».

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, με την UEFA και ποδοσφαιρικούς παράγοντες να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την αναστολή της ποινής, η οποία επέτρεψε στον Μπάλογκαν να αγωνιστεί στο κρίσιμο ματς ΗΠΑ - Βελγίου για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Η βελγική ομοσπονδία έχει καταθέσει έφεση, με τη FIFA να καλείται να εκδώσει την τελική της απόφαση εντός της ημέρας, καθώς η αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07, 03:00).

Η εξέλιξη έχει ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη διαφάνεια και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την υπόθεση να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

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