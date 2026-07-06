Επέστρεψε στον Λεβαδειακό ο Βρακάς

Επιστροφή σε γνώριμο περιβάλλον για τον Γιώργο Βρακά, με τον Λεβαδειακό να ανακοινώνει την απόκτησή του για τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Βρακά έως το 2029.

Ο Γιώργος επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, καθώς είχε αγωνιστεί στην ομάδα μας και τη διετία 2021-23, μετρώντας 63 συμμετοχές με τη φανέλα του Λεβαδειακού.

Γεννημένος στις 28/4/01, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ενώ αναδείχθηκε από την ακαδημία του ΠΑΟΚ. Είναι διεθνής με όλα τα μικρότερα ηλιακά στρώματα, καταγράφοντας συνολικά 25 συμμετοχές (7 γκολ) με τα γαλανόλευκα.

Πριν έρθει στον Λεβαδειακό το 2021, αγωνίστηκε στην ομάδα Κ19 της Νάπολι, ακολούθησε η επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και κατόπιν ο Ατρόμητος και η Καλλιθέα. Το καλοκαίρι του 2025 έφυγε για δεύτερη φορά στο εξωτερικό και συγκεκριμένα για την Brisbane Roar της Αυστραλίας, μετρώντας την περσινή περίοδο 24 συμμετοχές (1 γκολ, 1 ασίστ).

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.29.

Γιώργο καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»