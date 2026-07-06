Χεζόνια για το μέλλον του: «Δεν ξέρω ακόμα, αυτή τη στιγμή είμαι παίκτης της Ρεάλ»

Ο Μάριο Χεζόνια μίλησε για το μέλλον του τονίζοντας πως αυτή την στιγμή παραμένει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στην Ρεάλ Μαδρίτης μόνο βέβαιο δεν είναι, με τον Κροάτη να πιέζει για την επιστροφή του στο ΝΒΑ.

Ο αστέρας της «Βασίλισσας» μίλησε σε Μέσα του Ισραήλ ενόψει του αγώνα της Κροατίας και ρωτήθηκε για το μέλλον του αλλά και για το αν θα σκεφτόταν να πάει στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Χεζόνια τόνισε πως παραμένει παίκτης της ισπανικής ομάδας και είχε τα καλύτερα να πει για τον ισραηλινό σύλλογο.

«Δεν ξέρω ακόμα, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Φυσικά, αντιμετωπίσαμε τη Χάποελ στα play-offs, οπότε συναντηθήκαμε με τον Γιανάι και μιλήσαμε μέσα στο γήπεδο. Όλα κύλησαν σε πολύ θετικό κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια της σειράς.

Η Χάποελ, κατά τη γνώμη μου, χτίζει μια σπουδαία ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται ακόμα στην αρχή αυτού του πρότζεκτ, όμως με το ταλέντο που διαθέτει, όσα προσφέρει ο Γιανάι και τους παίκτες που έχει συγκεντρώσει, δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον. Από εδώ και πέρα, πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά πολύ, πολύ σοβαρή ομάδα» ανέφερε.