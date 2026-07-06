Μαρτίνεθ: «Είναι μεγάλη τιμή και πρόκληση, η Ρεάλ είναι θρυλικός σύλλογος»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως αποτελεί μεγάλη τιμή και πρόκληση αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρα του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή. Πρόκειται για έναν θρυλικό σύλλογο και έναν ιστορικό οργανισμό. Από εδώ έχουν περάσει μερικοί από τους καλύτερους παίκτες και προπονητές στον κόσμο. Είναι πραγματικά μεγάλη υπερηφάνεια να αποτελώ πλέον μέρος του. Γνωρίζω την ιστορία και την κληρονομιά του συλλόγου και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ώστε να ανταποκριθώ στο επίπεδο των ανθρώπων που προηγήθηκαν».

Για την ανάληψη της ομάδας: «Κάθε προπονητής στον κόσμο θα ήθελε να βρίσκεται σε έναν σύλλογο όπως αυτός, με τόσο υψηλές απαιτήσεις και τη δυνατότητα να διεκδικεί κάθε τίτλο. Είναι μια τεράστια πρόκληση και ο βασικός μου στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από το να βοηθήσω τους παίκτες και τον σύλλογο να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία».

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος: «Η κατάκτηση ενός τίτλου σου αφήνει πάντα πολύτιμα διδάγματα. Το πρώτο είναι η σημασία της καθημερινής δουλειάς και της ομαδικής προσπάθειας για να πετύχεις οποιαδήποτε επιτυχία. Για να στεφθείς πρωταθλητής απαιτείται εξαιρετική συνεργασία και ομαδικότητα. Παράλληλα, πρέπει να ξεπεράσεις και τις δύσκολες στιγμές που πάντα εμφανίζονται μέσα στη σεζόν. Αυτά είναι τα σημαντικότερα μαθήματα».

Για την εξέλιξή του ως προπονητής: «Σε σύγκριση με τα πρώτα μου χρόνια, θεωρώ ότι πλέον επικοινωνώ περισσότερο. Προσπαθώ να βρίσκομαι πιο κοντά στους παίκτες και να συζητώ περισσότερο μαζί τους. Από εκεί και πέρα, έχω συνειδητοποιήσει ότι, όσο σημαντική κι αν είναι η τακτική, το πιο σημαντικό είναι να εμπνέεις εμπιστοσύνη και να κάνεις την ομάδα να αισθάνεται άνετα με τον τρόπο παιχνιδιού που προτείνεται».

Για τα χαρακτηριστικά των ομάδων του: «Μου αρέσει η ομάδα μου να παίζει επιθετική και δραστήρια άμυνα, να έχει πρωτοβουλία. Μου αρέσει να κυκλοφορεί η μπάλα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να παίζεις με σωστές πάσες και όλοι να αισθάνονται ότι συμμετέχουν. Το να νιώθει κάθε παίκτης σημαντικός είναι η βασική αρχή. Θέλω μια ομάδα με ρυθμό, που να παίζει χωρίς φόβο και να είναι ικανή να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Η βασική μου ευθύνη είναι να βοηθώ τους παίκτες να βελτιώνονται και να τους δίνω κίνητρο. Αυτή η βελτίωση θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική πρόοδο της ομάδας. Είναι απαραίτητο όλοι να αισθάνονται σημαντικοί, ώστε να είναι έτοιμοι να προσφέρουν όποτε τους χρειαστεί η ομάδα μέσα στη σεζόν.

Εξίσου σημαντική είναι η σωστή φυσική προετοιμασία και η σωστή διαχείριση της επιβάρυνσης τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες, ώστε οι παίκτες να φτάσουν στα πιο κρίσιμα σημεία της χρονιάς – εκεί όπου κρίνονται οι περισσότεροι τίτλοι – στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τέλος, καθοριστική είναι και η πνευματική προετοιμασία. Πρέπει να είσαι ψυχολογικά έτοιμος να αντέξεις μια διαρκή προσπάθεια που διαρκεί πολλούς μήνες».

Για το προφίλ των παικτών: «Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ο σωστός συνδυασμός: έμπειροι παίκτες με μεγάλες ηγετικές ικανότητες – και η ομάδα διαθέτει αρκετούς που το έχουν αποδείξει – αλλά και νέοι παίκτες με ενέργεια και τη φιλοδοξία να φτάσουν στην κορυφή. Αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός και, τελικά, εκείνος που επιτρέπει σε μια ομάδα να γίνει πραγματικά μεγάλη».

Το μήνυμά του προς τους φιλάθλους: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που αποτελώ μέλος ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου με μια τόσο εντυπωσιακή ιστορία. Από την πλευρά μου δεν θα λείψουν ούτε η προσπάθεια ούτε η αφοσίωση. Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων για να μπορέσουμε να πετύχουμε».