Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε τον Κανγκ-Ιν Λι

Παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι και με τη βούλα ο Κανγκ-Ιν Λι, αφού οι «Ροχιμπλάνκος» ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του Νοτιοκορεάτη μεσοεπιθετικού από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία έχει ήδη κλείσει και απομένουν μόνο τα τυπικά για την επίσημη παρουσίασή του από τον ισπανικό σύλλογο.

Το κόστος της μετακίνησης φτάνει περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να εκφράζει την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στη Μαδρίτη, γεγονός που διευκόλυνε τις διαπραγματεύσεις.

Ο Κανγκ-Ιν Λι ξεκίνησε την καριέρα του από τη Βαλένθια, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στο υψηλό επίπεδο από το 2018. Στη συνέχεια πήγε στη Μαγιόρκα, ενώ το 2023 πήρε μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Με τη φανέλα των Παριζιάνων κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Γαλλίας και δύο Champions League.