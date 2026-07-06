Το «κλειδί» της διαπραγμάτευσης του ΠΑΟΚ με την Κοπεγχάγη για τον Χατζηδιάκο

Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει την πλήρη συμφωνία με τον Παντελή Χατζηδιάκο και πλέον στρέφει την προσοχή του στην επίτευξη συμφωνίας με την Κοπεγχάγη, έχοντας σημαντικό σύμμαχο τον ίδιο τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό.

Έπειτα από διαδοχικές επαφές με την πλευρά του διεθνούς στόπερ, οι ασπρόμαυροι κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Οι δύο πλευρές πέρασαν από κύκλο διαπραγματεύσεων, με τον Χατζηδιάκο να αντιμετωπίζει από την πρώτη στιγμή θετικά την προοπτική επιστροφής στην Ελλάδα και ένταξής του στον ελληνικό κορμό του ΠΑΟΚ.

Η τελευταία πρόταση που κατέθεσε ο Δικέφαλος απέσπασε τη θετική απάντηση του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, ο Χατζηδιάκος κράτησε χαμηλούς τόνους στις δημόσιες τοποθετήσεις του, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, το οποίο είχαν ουσιαστικά προαναγγείλει τα δημοσιεύματα της Δανίας, καθώς οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη.

Το επόμενο βήμα αφορά την Κοπεγχάγη, με την οποία ο Χατζηδιάκος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως τόσο ο σύλλογος όσο και ο ποδοσφαιριστής εξετάζουν τα δεδομένα για το μέλλον τους.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Κοπεγχάγη, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει το deal. Σε αυτή την τελική φάση της διαπραγμάτευσης, το σημαντικότερο «όπλο» των Θεσσαλονικέων είναι η επιθυμία του ίδιου του Χατζηδιάκου να προχωρήσει η μεταγραφή, καθώς ο διεθνής αμυντικός λειτουργεί ως βασικός σύμμαχος της ομάδας στις συζητήσεις με τους Δανούς.