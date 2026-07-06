Έφτασε στο Wimbledon o Φέντερερ (vids)

Ο θρυλικός Ελβετός, οκτώ φορές νικητής της διοργάνωσης, θα παρακολουθήσει τους αγώνες του Centre Court από το Royal Box και αναμένεται... αποθέωση!
Ήδη το κοινό στο All England Club έχει ξεσηκωθεί με την παρουσία του και ψάχνει τρόπο να τον πλησιάσει, αλλά δεν είναι και εύκολο!
Ο βασιλιάς θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και έναν τενίστα που τον θυμίζει αρκετά στον τρόπο παιχνιδιού του, τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Βούλγαρος είχε το προσωνύμιο Baby Fed!
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα συμπληρώνονται 18 χρόνια από τον ανεπανάληπτο τελικό του Φέντερερ κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, όπου ο Ισπανός είχε επικρατήσει μετά από έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 48 λεπτών.
8-time Wimbledon winner, hello Roger Federer 👋🌱#Wimbledon | @rogerfederer pic.twitter.com/j5Fs1oXPyH— Roland-Garros (@rolandgarros) July 6, 2026
Roger Federer on the grounds at SW19 😎 @rogerfederer @Wimbledon pic.twitter.com/PJ7buJv4Ct— ATP Tour (@atptour) July 6, 2026
Welcome back to The Championships, @rogerfederer #Wimbledon pic.twitter.com/DUQuptC8LK— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2026