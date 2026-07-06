Έφτασε στο Wimbledon o Φέντερερ (vids)

Ο Ρότζερ Φέντερερ είναι σήμερα παρών στο... δεύτερο σπίτι του, το Wimbledon.

Ο θρυλικός Ελβετός, οκτώ φορές νικητής της διοργάνωσης, θα παρακολουθήσει τους αγώνες του Centre Court από το Royal Box και αναμένεται... αποθέωση!

Ήδη το κοινό στο All England Club έχει ξεσηκωθεί με την παρουσία του και ψάχνει τρόπο να τον πλησιάσει, αλλά δεν είναι και εύκολο!

Ο βασιλιάς θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και έναν τενίστα που τον θυμίζει αρκετά στον τρόπο παιχνιδιού του, τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Βούλγαρος είχε το προσωνύμιο Baby Fed!

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα συμπληρώνονται 18 χρόνια από τον ανεπανάληπτο τελικό του Φέντερερ κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, όπου ο Ισπανός είχε επικρατήσει μετά από έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 4 ωρών και 48 λεπτών.