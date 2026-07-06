Άρης: Τα δεδομένα με Μάγκνουσον

Ο Άρης εξετάζει ξανά την περίπτωση του Χόρντουρ Μάγκνουσον για τα στόπερ

Τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως το όνομα του Χόρντουρ Μάγκνουσον επιστρέφει και τοποθετείται ψηλά στην μεταγραφική λίστα του Άρη.

Ένα όνομα που απασχόλησε πριν από έναν χρόνο την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όμως, παρ'ότι οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν μια ανάσα από την απόκτηση του, εν τέλει τα δεδομένα με τους τραυματισμούς του παίκτη έπαιξαν ρόλο και η υπόθεση δεν προχώρησε.

Για την ιστορία, ο Μάγκνουσον, ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, έλειψε 1,5 χρόνο, λόγω ρήξης χιαστού, που είχε υποστεί, και, κατόπιν, λόγω της αρθροσκόπησης στην οποία υποβλήθηκε, με τους «πράσινους» να του επεκτείνουν το συμβόλαιο έως το 2025.

Ο Ισλανδός στόπερ έφυγε από την Αθήνα και βρήκε συμβόλαιο στον Λεβαδειακό, μια απόφαση που έκανε ριστάρτ στην καριέρα του και τον ξαναβάζει σήμερα στο τραπέζι του Άρη. Πλέον, ως ελεύθερος ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 33χρονος αποτελεί ιδανική λύση λόγω του αριστερού του παιδιού, αλλά και της εμπειρίας του στην Ελλάδα, για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις άμεσα.