MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Σκουμπάκης

Πόλο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χανιώτη διεθνή, Δημήτρη Σκουμπάκη, έως το 2027.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

“Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Σκουμπάκη για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο διεθνής αμυντικός και ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο θα συνεχίσει στον Σύλλογο αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027. Ο Σκουμπάκης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Δημήτρης Σκουμπάκης τόνισε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που και την νέα σεζόν θα είμαι μέλος της ομάδας. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τους συμπαίκτες μου και να καταφέρουμε μαζί να κατακτήσουμε τον κάθε μας στόχο»”.

 

Παραμένει στον Παναθηναϊκό ο Σκουμπάκης