Νέα μεταγραφή-ρεκόρ για την Τότεναμ: Ανακοίνωσε τον Τονάλι με 115 εκατ. ευρώ!

Ενίσχυση στην μεσαία γραμμή για την Τότεναμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι, σπάζοντας νέο μεταγραφικό ρεκόρ μέσα σε λίγες μέρες!

Η αγγλική ομάδα έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι του φετινού καλοκαιριού, κάνοντας δικό της τον Ιταλό μέσο από την Νιούκαστλ, με το κόστος της συγκεκριμένης κίνησης να αγγίζει τα 115 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα, το εν λόγω ποσό αποτελεί ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής της ομάδας, σπάζοντας εκείνο της μεταγραφής του Ματέους Φερνάντες πριν λίγες μέρες, ύψους 98,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι πρώτες δηλώσεις του Τονάλι ως παίκτης της Τότεναμ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όταν έφτασα σήμερα στον σύλλογο, η αίσθηση ήταν φανταστική. Γινόταν λόγος για τέσσερις ή πέντε συλλόγους, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχε μόνο ένας.

Μίλησα με τον προπονητή για σχεδόν δύο ώρες σχετικά με τον σύλλογο, τους φιλάθλους, το γήπεδο και το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ήταν κάτι μαγικό, καθώς κατάλαβα αμέσως ότι έπρεπε να υπογράψω στην Τότεναμ.

Έχω αντιμετωπίσει την Τότεναμ αρκετές φορές και πάντα συναντούσα υπέροχη ατμόσφαιρα, χάρη στους σπουδαίους φιλάθλους της. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».