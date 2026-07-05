Προ των πυλών της Κράσνονταρ ο Οζντόεφ

Όπως όλα δείχνουν, στην Ρωσία και την Κράσνονταρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ.

Μετά από μία τριετία στον Δικέφαλο, ο 33χρονος μέσος αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του και να αγωνιστεί με την φανέλα της Κράσνονταρ, με την οποία έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του SDNA, ο Οζντόεφ έχει περάσει ήδη από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αύριο (6/7) αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από μεριάς της ρωσικής ομάδας.

Κατά την διάρκεια της θητείας του με τα «ασπρόμαυρα», κατέγραψε 141 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 18 γκολ και 9 ασίστ, ενώ στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος την σεζόν 2023-24, στην παρθενική χρονιά του στην Τούμπα.