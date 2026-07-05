Με 30άρα του Μίχαλιουκ διέλυσε την Δανία η Ουκρανία

Η Ουκρανία ξεπέρασε πολύ εύκολα το εμπόδιο της Δανίας κερδίζοντας με 30 πόντους διαφορά (69-99), με τον Μίχαλιουκ να είναι ασταμάτητος με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Η Ουκρανία δεν συνάντησε αντίσταση απέναντι στην Δανία, την διέλυσε με 30 πόντους διαφορά (69-99) και πάει με τον καλύτερο τρόπο στο νέο όμιλο της 2ης φάσης των προκριματικών του Mundobasket 2027, εκεί που κατά πάσα πιθανότητα θα βρει μπροστά της την Εθνική μας ομάδα.

Η ομάδα του Μπαγκάτσκις με τη νίκη ανέβηκε στο 4-2 και θα μεταφέρει το ρεκόρ της στο νέο όμιλο, την ώρα που η Δανία έμεινε χωρίς νίκη (0-6 ρεκόρ) στην πρώτη φάση των προκριματικών και αποχαιρέτησε νωρίς.

Για τους νικητές ο Σβίτοσλαβ Μίχαλιουκ ήταν ασταμάτητος μετρώντας 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Μπόμπροφ να συμπληρώνει 13 πόντους με 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Έρικσεν ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους με 7 ριμπάουντ, με τον Κρίστενσεν να συμπληρώνει 12 πόντους με 4 ασίστ.