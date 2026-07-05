Φωτιά στην Οινόη Αττικής, σε πευκόφυτο δάσος: Στη μάχη 12 εναέρια μέσα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συναγερμός για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Οινόη της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:30 και εξελίσσεται σε δασικό πευκόφυτο κομμάτι. Ειδικότερα στο σημείο επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, ενώ έχει αναπτυχθεί και ομάδα πυροσβεστών με drones του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επίσης, στην πυρκαγιά μεταβαίνει το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ για τον επί τόπου συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Παράλληλα, στις 16:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δήμο Μάνδρας

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ασπρόπυργος - Άνω Λιόσια

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 14:30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια και από τις 15:12 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1317 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1319 (Κιάτο – Πειραιάς) και 1321 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένουν στους Σταθμούς Κορίνθου και Κιάτου, αντίστοιχα.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Πηγή: ethnos.gr