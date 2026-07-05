Θεσσαλονίκη: Τρελή πορεία 22χρονου οδηγού – Πήρε αμπάριζα 4 αυτοκίνητα και τραυμάτισε δύο πεζούς

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 22χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Το ατύχημα αναστάτωσε την περιοχή, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πριν τη σύγκρουση.

Στην τρελή πορεία του, το όχημα προσέκρουσε διαδοχικά σε τέσσερα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Δυστυχώς, η πορεία του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε δύο πεζούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 22χρονου οδηγού.

Πηγή: newsit.gr