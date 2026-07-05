Πρώην παίκτης του NCAA συνελήφθη από το FBI για σκάνδαλο εκατομμυρίων

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική, ο πρώην παίκτης του NCAA, Κερ Κριίστα, συνελήφθη από το FBI καθώς θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή σε σκάνδαλο εκατομμυρίων δολαρίων.
Πιο συγκεκριμένα, κατηγορείται για συμμετοχή σε σχέδιο απάτης όταν ήταν στο πανεπιστήμιο του Ουέστ Βιρτζίνια την σεζόν 2023-24.
Μάλιστα, ήταν προγραμματισμένο να συμμετέχει σε τουρνουά απόφοιτων, όμως αποσύρθηκε μετά την σύλληψή του.
Ex-NCAA basketball star Kerr Kriisa arrested by FBI in alleged multimillion-dollar fraud scheme https://t.co/IhRiFeNF1z pic.twitter.com/GR7n8nbNIW— New York Post (@nypost) July 5, 2026