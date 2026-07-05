Πρώην παίκτης του NCAA συνελήφθη από το FBI για σκάνδαλο εκατομμυρίων

Ο Κερ Κριίστα, πρώην παίκτης του FBI, συνελήφθη από το FBI, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, καθώς θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή σε σκάνδαλο εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική, ο πρώην παίκτης του NCAA, Κερ Κριίστα, συνελήφθη από το FBI καθώς θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή σε σκάνδαλο εκατομμυρίων δολαρίων.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορείται για συμμετοχή σε σχέδιο απάτης όταν ήταν στο πανεπιστήμιο του Ουέστ Βιρτζίνια την σεζόν 2023-24.

Μάλιστα, ήταν προγραμματισμένο να συμμετέχει σε τουρνουά απόφοιτων, όμως αποσύρθηκε μετά την σύλληψή του.