Ενσωματώνεται και ο Χατζής στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών ενόψει Σίδνεϊ

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης Ανδρών συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ», ενόψει της συμμετοχής της στην τελική φάση (Super Final) του World Cup, που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας από τις 22 έως τις 26 Ιουλίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος κάλεσε να ενταχθεί στην προετοιμασία τον Δημήτρη Χατζή, ο οποίος επιστρέφει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18 στην Πορτογαλία και θα ενσωματωθεί στην αποστολή τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Με την προσθήκη του, οι διαθέσιμοι αθλητές έφτασαν τους 22 και συγκεκριμένα είναι οι Νικόλαος Γαρδίκας, Χρήστος Λασκαρίδης, Νικόλαος Μητράκης, Εμμανουήλ Ανδρεάδης, Νικόλαος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής, Ιωάννης Αλαφραγκής, Νικόλαος Γκίλλας, Εμμανουήλ Ζερδεβάς, Κωνσταντίνος Κακαρής, Δημήτριος Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Ευάγγελος Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Δημήτριος Σκουμπάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Ανδρέας Μπιτσάκος, Στυλιανός Αργυρόπουλος, Απόστολος Γεωργαράς και Ευστάθιος Καλογερόπουλος.

Η αποστολή της Εθνικής μας, με την τελική σύνθεση (14άδα) που θα επιλέξει ο Θοδωρής Βλάχος, θα αναχωρήσει για το Σίδνεϊ στις 13 Ιουλίου και πριν από τη συμμετοχή της στον Super Final θα μετάσχει σε διεθνές τουρνουά προετοιμασίας.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό του Super Final το Μαυροβούνιο, την Πέμπτη 23/7 στις 11:30 (ώρα Ελλάδας).