Ελλάς Σύρου: Παραμένει ο αρχηγός Σπύρος Βλάχος

Με έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της περσινής επιτυχημένης πορείας θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν η Ελλάς Σύρου, αφού ο Σπύρος Βλάχος συμφώνησε για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον σύλλογο.

Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός θα φορέσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη φανέλα της ομάδας των Κυκλάδων, η οποία θα αγωνιστεί στη Super League 2 υπό τις οδηγίες του Θανάση Στάικου. Παράλληλα, θα διατηρήσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μονάδες της ομάδας.

Την περασμένη σεζόν, ο έμπειρος στόπερ πραγματοποίησε 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και τρεις στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ σημείωσε και ένα γκολ, χαρίζοντας τη νίκη με 1-0 απέναντι στα Χανιά στη διαδικασία των playout.

Η παραμονή του Βλάχου είναι σημαντική για την Ελλάς Σύρου, η οποία συνεχίζει τον σχεδιασμό της με στόχο να είναι ανταγωνιστική στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2.