ΑΕΚ: Αυτά είναι τα φιλικά που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους

Η ΑΕΚ γνωστοποίησε και επίσημα το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους, κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Η Ενωση, που ταξιδεύει αύριο για το Άπελντορν, θα δώσει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι την Κυριακή (12/7) όπου θα αντιμετωπίσει την Ντε Γκράαφσαπ, ενώ τρεις ημέρες μετά (Τετάρτη 15/7) θα παίξει με την Φίτεσε. Το πρώτο διάστημα της παραμονής της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα κλείσει με το τρίτο κατά σειρά φιλικό που θα ειναι αυτό απέναντι στην Γκρόνινγκεν, το Σάββατο (18/7).

Θα ακολουθήσει ένα διάλειμμα τεσσάρων ημερών από τις 19 ως τις 22 Ιουλίου.Η Ενωση θα επιστρέψει στην Αθήνα προκειμένου οι παίκτες να πάρουν... ανάσες και θα ξαναπάει στην Ολλανδία στις 23/7. Τρεις ημέρες μετά (Κυριακή 26/7) θα παίξει με την Τσβόλε, θα ακολουθήσει το φιλικό με την Σαμσουνσπόρ (29/7), ενώ το τελευταίο τεστ επί ολλανδικού εδάφους θα ειναι αυτό με την Σεντ-Τρούιντεν στις 2 Αυγούστου, μετά το τέλος του οποίου η ομάδα θα πάρει το δρόμο της επιστροφής.

Η ΑΕΚ θυμίζουμε πως θα δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι φέτος 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα μετά (25-26). Πριν απ' αυτά τα δύο παιχνίδια, στις 12 Αυγούστου, η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup.